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В Еврокомиссии захотели контролировать поставки "Спутника V" в ЕС

15:07
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Может быть заключен общеевропейский контракт

Как рассказал источник ТАСС в Брюсселе, Еврокомиссия готова заключить с Российским фондом прямых инвестиций общеевропейский контракт на поставку разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". ЕК это нужно, уточнил собеседник агентства, чтобы взять под свой контроль весь процесс поставок.

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"Это обяжет страны сообщества получать российскую вакцину только через европейские механизмы распределения, как это сейчас делается [с вакцинами западного производства]", - объяснил источник.

По его словам, пока никаких контактов с российской стороной у Еврокомиссии не было. Все зависит от результатов проверки медикамента Европейским агентством лекарственных препаратов. Когда именно завершится экспертиза, пока неизвестно.

Согласно действующим в настоящее время нормативам, страны Евросоюза не имеют права самостоятельно заключать контракты с поставщиками вакцин, с которыми ранее были подписаны общеевропейские договоры. Это касается, в частности, разработок компаний Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

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