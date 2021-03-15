В Еврокомиссии захотели контролировать поставки "Спутника V" в ЕС

Может быть заключен общеевропейский контракт

Как рассказал источник ТАСС в Брюсселе, Еврокомиссия готова заключить с Российским фондом прямых инвестиций общеевропейский контракт на поставку разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". ЕК это нужно, уточнил собеседник агентства, чтобы взять под свой контроль весь процесс поставок.

"Это обяжет страны сообщества получать российскую вакцину только через европейские механизмы распределения, как это сейчас делается [с вакцинами западного производства]", - объяснил источник.

По его словам, пока никаких контактов с российской стороной у Еврокомиссии не было. Все зависит от результатов проверки медикамента Европейским агентством лекарственных препаратов. Когда именно завершится экспертиза, пока неизвестно.

Согласно действующим в настоящее время нормативам, страны Евросоюза не имеют права самостоятельно заключать контракты с поставщиками вакцин, с которыми ранее были подписаны общеевропейские договоры. Это касается, в частности, разработок компаний Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

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