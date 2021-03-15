Певец Денис Майданов решил заниматься молодежной политикой в Госдуме

Артист намерен стать депутатом
Известный певец Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа. Артист надеется помочь в развитии молодежной политики.
Майданов признался, что принял решение стать депутатом еще в конце прошлого года. По его словам, многие поклонники признаются, что воспитывают детей на его песнях. Артист воспринял такие комплименты как признак доверия и решил двигаться в этом направлении.
"В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало", - заявил музыкант.
Майданов подчеркнул, что хочет объединить молодых людей, чтобы сделать их будущее счастливым. Также он рассматривает будущее российских детей как один из самых важных векторов его возможной работы в Госдуме, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"