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Певец Денис Майданов решил заниматься молодежной политикой в Госдуме

15:31
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Артист намерен стать депутатом

Известный певец Денис Майданов решил баллотироваться в Госдуму от Одинцовского избирательного округа. Артист надеется помочь в развитии молодежной политики.

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Майданов признался, что принял решение стать депутатом еще в конце прошлого года. По его словам, многие поклонники признаются, что воспитывают детей на его песнях. Артист воспринял такие комплименты как признак доверия и решил двигаться в этом направлении.

"В целом есть много программ, много инициатив, полезных направлений, касающихся молодежной политики, которые хотелось бы на федеральном уровне продвигать: заниматься патриотической деятельностью, молодежной политикой, ликвидировать разрыв поколений, воспитывать молодежь на важных ценностях, которые не хочется, чтобы новое поколение утрачивало", - заявил музыкант.

Майданов подчеркнул, что хочет объединить молодых людей, чтобы сделать их будущее счастливым. Также он рассматривает будущее российских детей как один из самых важных векторов его возможной работы в Госдуме, передает РИА Новости.

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