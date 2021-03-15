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Моргенштерн устроился на работу в банк

15:23
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Для него создали специальную должность

Рэпер Алишер Моргенштерн стал сотрудником Альфа-банка, специально для него там создали должность директора по работе с молодежью. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

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"Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты", - рассказал Алексей Гиязов, отвечающий в организации за маркетинг и коммуникации.

Он добавил, что цель Моргенштерна - не менее 100 тысяч новых клиентов.

Ранее стало известно о заведенном Федеральной антимонопольной службой деле из-за снятого Альфа-банком клипа с участием Моргенштерна. В ФАС отметили, что созданный в рекламе образ сотрудников банка противоречит реальному.

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