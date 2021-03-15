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"Отвратительно": в СПЧ отреагировали на ксенофобские высказывания в адрес Манижи

15:51
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Ранее певица победила в национальном отборе на конкурсе "Евровидение"

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев возмутился оскорбительными высказываниями в адрес певицы Манижи. Ранее артистка победила в национальном отборе на конкурсе "Евровидение".

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"Что касается высказываний в социальных сетях – это бывает отвратительно. И как добиться того, чтобы люди вели себя скромнее и не позволяли себе ксенофобских высказываний, я не знаю. Это огромная проблема. Люди ведь не позволяют себе высказываться так в СМИ, потому что СМИ работают в правовом поле. Журналисты несут ответственность за то, что там напечатано, показано, сказано, а в социальных сетях никто не несет ответственность. И это парадоксальная ситуация", - заявил Фадеев (цитата по РИА Новости).

Певица Манижа Сангин представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение 2021" в Роттердаме (Нидерланды) с песней Russian Woman.

Ранее Манижа раскрыла значение своего имени. 

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