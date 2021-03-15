В Ватикане отказались благословлять однополые пары

Под определение брака их союзы не подпадают

Конгрегация доктрины веры в понедельник распространила послание, в котором сказано, что в последнее время в некоторых церковных кругах стали циркулировать предложения о благословении однополых пар.

"Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" отрицательный", - сказано в документе, на который ссылается ТАСС.

В Ватикане добавили, что под определение брака однополые союзы не подпадают, так что "законным" бы такое благословение не было. Брак, напомнили в Конгрегации, это союз, "рождающий новую жизнь".

Ранее Папа Римский Франциск не раз выражал заботу о людях нетрадиционной сексуальной ориентации, говоря о том, что они тоже имеют право на любовь и не должны быть отвергнуты своей семьей.

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