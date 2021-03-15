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"Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет": отец Тимати оценил первый выпуск "Холостяка"

15:57
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Рэпер решил найти любовь при помощи телепроекта

На телеэкраны вышел новый сезон шоу "Холостяк", в котором рэперу Тимати придется выбрать из 15 девушек одну единственную, к которой он почувствует симпатию. За личной жизнью музыканта понаблюдал и его отец Ильдар Вахитович.

Сестра рэпера по отцу Анна Юнусова опубликовала в Сети ролик, на котором видно, как отец Тимати смотрит первую серию "Холостяка". Наблюдать за любовными приключениями сына мужчина решил через ноутбук, передает СтарХит.

"Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет", - заявил Ильдар Вахитович. Затем Анна спросила у родителя, есть ли смысл в словах Тимати. "Конечно, он же корифей мысли", - поиронизировал мужчина.

Ильдар Вахитович ушел из семьи, когда Тимати и его младший брат были маленькими. Однако сейчас братья хорошо общаются с обоими родителями.

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