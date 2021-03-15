Число прибывающих в страну пока ограничено

Израиль возобновляет международное авиасообщение по всем направлениям с 16 марта. Квота на прилет в страну пока сохраняется – не более 3 тысяч пассажиров в день, сообщили в канцелярии премьер-министра страны.

"Полеты в Израиль разрешено выполнять из любого пункта назначения. Оператор аэропорта будет ограничен в распределении слотов для прилетающих рейсов в соответствии с квотой в 3 тысячи прибывающих пассажиров в день", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что продолжают действовать правила социального дистанцирования. Также прибывающим необходимо сдать в аэропорту тест на коронавирус. Кроме того, Минздрав сохраняет за собой право отменить любой конкретный рейс – если возникнет угроза здоровью населения, сообщает The Jerusalem Post.

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