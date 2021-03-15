Володин рассказал, какие темы обсуждают депутаты

В апреле кабмин представит парламенту отчет о работе

В Государственной думе продолжается подготовка к отчету правительства о работе за 2020 год, который премьер-министр Михаил Мишустин представит 21 апреля. Об этом журналистам рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет РИА "Новости".

Как отметил спикер, депутаты подготовили в общей сложности 232 вопроса. 97 из них посвящены социальной политике, 73 - экономике, 21 - образованию. Еще 21 вопрос затрагивает политические аспекты, 13 - проблемы здравоохранения, 6 посвящены экологии и последний - международной повестке.

Наиболее актуальными темами, продолжил Володин, сейчас являются антикризисные меры поддержки граждан в пандемию, льготная ипотека, обеспечение роста доходов населения, индексация пенсий работающим пенсионерам и шаги по ограничению роста цен на продукты.

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