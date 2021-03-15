Эксперты заявили о завершении рецессии в экономике России

Растут ВВП и инвестиции в основной капитал

Как сказано в подготовленном ВШЭ докладе, на который ссылается ТАСС, в российской экономике завершился этап рецессии - уже в течение двух кварталов наблюдается рост основных макропоказателей.

В документе, в частности, подчеркивается, что ВВП в третьем и четвертом кварталах 2020 года вырос на 4,2% и 1,7%, инвестиции в основной капитал увеличились на 1,2% и 0,4%.

Пандемия, пишут эксперты, позволила активно развиваться секторам, которые производят востребованные в условиях самоизоляции товары. При этом на фоне ослабления рубля сектора АПК, ориентированные на экспорт, получили возможности для расширения внешней экспансии.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации в экономике и стимулированию инвестиционной активности. Минувший год, напомнил президент, оказался для глобального хозяйства самым тяжелым со времени окончания Второй мировой войны. В этих условиях Россия смогла оказать предприятиям и гражданам значительную поддержку, отметил глава государства.

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