"Вся Москва будет стоять на ушах": Ивлеева пообещала ежегодно проводить маскарад со знаменитостями

Телеведущая пока думает над названием мероприятия

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева пообещала раз в год проводить маскарад с участием знаменитостей в честь дня своего рождения.

"Беру на себя смелость и заявляю, что раз в год в начале марта вся Москва будет стоять на ушах, ибо в этот месяц будет проводиться главный фрик фэшн маскарад! Наш Met Gala (яркое название мы обязательно придумаем). Это 100% моя стихия!", - написала в инстаграме Ивлеева.

Бал Института костюма Met Gala организует крупнейший художественный музей США – Метрополитен. Ежегодный бал проводится с 1948 года в первый понедельник мая.

В понедельник Ивлеева также анонсировала запуск двух новых шоу на YouTube. Детали пока не раскрываются.

"В апреле я презентую сразу два новых шоу на YouTube! А летом встретимся в лучшем баре Москвы. Многие спрашивают: "Настюха, когда ты остановишься? Ты ведь уже всего добилась!" Нет, друзья, я только начинаю", - сообщила своим подписчикам телеведущая.

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