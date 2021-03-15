Депутат МГД Козлов: В борьбе с незаконными свалками поможет конфискация транспорта

Штрафы за такие нарушения предлагается кратно увеличить

Председатель комиссии городского парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов рассказал, что власти Москвы и Московской области подготовили законопроект о борьбе с несанкционированными свалками. В нем среди мер по борьбе с нарушениями будут заложены, в частности, увеличение штрафов и конфискация транспорта.

Как отметил Козлов, зарабатывающие на вывозе мусора компании могут получать за один рейс десятки тысяч рублей, так что нынешние штрафы в 1-2 тысячи их не беспокоят. При этом на ликвидацию нелегальных свалок тратятся сотни миллионов рублей из бюджета. Такая ситуация, подчеркнул Козлов, абсурдна.

"Наносится серьезный ущерб экологии, муниципалитетам, которые могли направить эти средства на другие нужды, а правонарушители фактически отделываются копейками", - цитирует парламентария информагентство "Москва".

Чтобы незаконный вывоз мусора перестал быть прибыльным бизнесом, штрафы должны быть увеличены кратно, считает Козлов. Согласно приведенным депутатом данным, за период с начала 2019 года по август 2020 года только в Троицком и Новомосковском административных округах было наложено штрафов на сумму 725 тысяч рублей. На ликвидацию свалок же потратили 345 миллионов.

Аналогичная ситуация складывается и в Московской области. Как уточнил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, в Подмосковье за аналогичный период оштрафовали на сумму 12 миллионов 395 тысяч рублей, ущерб природной среде составил в прошлом году 31 миллион 206 тысяч.

Нарушителям выгоднее оплачивать штрафы, чем соблюдать требования, объяснил Баранов, и только за 2020-й в Московской области выявили более 4 тысяч нелегальных свалок.

Проблему, говорят депутаты, надо решать на федеральном уровне, совместный законопроект одновременно будет внесен в парламенты двух субъектов и направлен ими в правительство страны для получения отзыва.

Предполагается, что за сброс мусора с грузовиков в неположенном месте индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 60-80 тысяч рублей, юридических лиц - на 100-120 тысяч. При повторном нарушении возможна конфискация транспортного средства, а суммы увеличиваются.

Кроме того, предлагается использовать данные с камер автоматической фото- и видеофиксации для привлечения нарушителей к ответственности. Фотоловушки эффективно работают даже ночью и будут помогать инспекторам в круглосуточном режиме держать под контролем большие территории.

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