Объявлены номинанты на "Оскар"

Российских лент в конкурсе в этом году нет

На сайте Американской академии киноискусств объявили номинантов на премию "Оскар", которую в этом году в 93-й раз вручат 25 апреля в Лос-Анджелесе. Мероприятие будет транслировать телекомпания ABC.

В номинации лучший фильм представлены следующие картины: "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Звук металла" Дариуса Мардера и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

На награду лучшему режиссеру претендуют Дэвид Финчер, Томас Винтенберг, Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел и Ли Айзек Чун.

За приз лучшей актрисе поборются Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") и Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").

За статуэтку лучшему актеру соревноваться будут Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Ян ("Минари").

Российских лент в номинации за лучший фильм на иностранном языке нет.

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