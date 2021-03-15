ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлены номинанты на "Оскар"

16:45
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Российских лент в конкурсе в этом году нет

На сайте Американской академии киноискусств объявили номинантов на премию "Оскар", которую в этом году в 93-й раз вручат 25 апреля в Лос-Анджелесе. Мероприятие будет транслировать телекомпания ABC.

Объявлены номинанты на "Золотую малину" за худшие фильмы года
В США вручили кинопремию "Золотой глобус"

В номинации лучший фильм представлены следующие картины: "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао, "Манк" Дэвида Финчера, "Отец" Флориана Зеллера, "Иуда и черный мессия" Шаки Кинга, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Звук металла" Дариуса Мардера и "Девушка, подающая надежды" Эмиральд Феннел.

На награду лучшему режиссеру претендуют Дэвид Финчер, Томас Винтенберг, Хлоя Чжао, Эмиральд Феннел и Ли Айзек Чун.

За приз лучшей актрисе поборются Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: мать блюза"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды") и Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").

За статуэтку лучшему актеру соревноваться будут Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Риз Ахмед ("Звук металла"), Стивен Ян ("Минари").

Российских лент в номинации за лучший фильм на иностранном языке нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подготовка к вручению премии "Оскар"
Подготовка к вручению премии "Оскар"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.