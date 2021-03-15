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Собянин: В Кузьминках заселяется уже пятый дом по Программе реновации

18:01
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Мэр Москвы осмотрел новостройку

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел дом, возведённый по программе реновации в Кузьминках. Здание построили по индивидуальному проекту. 105 квартир, подземный паркинг, современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.  Всего в Кузьминках в новые дома должны переехать 64 тысячи москвичей. Удобству и комфорту жителей городские власти уделяют особое внимание и комплексно благоустраивают район.

У Галины и Дмитрия начинается новая жизнь. В просторной квартире будет много места и много света. Они ждали этого 30 лет. Как оказалось, роскошная высотка, которую два года строили под их окнами, теперь их дом.

- Я лишилась дара речи!

Переселение жильцов по программе реновации для будущих новоселов только началось. Вся жизнь здесь, вот в этой большой комнате. На 5-метровой кухне больше двоих не разойдутся, вторая комната маленькая.

Путешествие из старой квартиры в новую оказалось легким – пройти нужно всего 100 метров. Хрущевская двушка - против евродвушки. Окна - за запад. Панорама - вся Москва. Хозяин дома сразу взялся снимать мерки. На большой кухне теперь всем хватит места.

Дом европейского уровня построен по индивидуальному проекту. 105 квартир, подземный паркинг. Умные приборы учета воды и электроэнергии. Чтобы на все вопросы жители могли оперативно получить ответы, на первом этаже расположился информационный центр.

"Конечно, это огромная программа. Сегодня в Кузьминках сразу строится или проектируется 19 домов, из них шесть домов уже построены, остальные находятся в стадии проектирования, строительства. Это залог, что в Кузьминках реновация набирает масштабы. Люди хотят жить в том районе, где они привыкли, рядом свои школы с детским садом, соседями и так далее. Поэтому вся и сложность реновации, что нужно построить здания на месте существующих пятиэтажек, это означает что сначала один дом построили, снесли несколько пятиэтажек, переселили, на их месте построили, потом следующий, в этом вся сложность", - сказал Собянин.

Программа реновации в Кузьминках - самая многочисленная. Жильцы 290 домов района получат новые квартиры. Информационный центр реновации как штаб, в котором всегда помогут новоселам.

"Мы выработали схему, по которой мы вместе с жителями смотрим квартиры, и до того, как они получают ордера или начинают переезд, осматриваем все недостатки, мелкие недочеты. И вместе с Департаментом их устраняем. Это очень эффективно", - заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Вместе с реновацией в Кузьминки пришло серьезное обновление. Общественные пространства, скверы, места встреч. Освежили, вдохнули новую жизнь во все знаковые объекты района. Кинотеатр "Высота" после реконструкции превратился в общественный многофункциональный центр. Здесь есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей, небольшими магазинчиками, кафе. И, что важно - сохранена главная функция этого здания - кинопоказ.

"Кинотеатр вы помните какой был? Совсем никакой! Долго мы обсуждали, что с ним делать. Было желание вообще его снести, многие предлагали здесь жилой дом вместо него построить. Мы настояли, чтобы здесь сохранился кинотеатр с торговлей, кафе, ресторанами, с детскими игровыми площадками", - сказал мэр Москвы.

Показ фильмов в кинотеатре начнется в августе. Но уже "Высота" буквально на высоте. Благодаря современным решениям общую площадь увеличили до 9 тысяч квадратных метров. Даже историческую вывеску сохранили.

"До конца года мы планируем порядка 15 объектов ещё открыть. Мы чувствуем, что востребовано. Во-первых, потому что видим, кто к нам регулярно приходит. Самый частый посетитель - это 2-3 раза в неделю. Значит, что люди пользуются не просто магазинами, а всеми нашими возможностями", - сообщил управляющий партнер компании-инвестора Григорий Печерский.

Кузьминский парк - лёгкие района и заодно - главная достопримечательность. Лесной массив, каскад прудов, усадьба. Реконструкцию, проведенную на парковой территории, москвичи одобрили.

"Разница огромная по сравнению с тем, что было раньше. Раньше был просто лесной массив, а сейчас охрана, достаточно безопасно, все освещено", - сказала посетитель парка Александра Сайковская.

В районе проживает более 145 тысяч жителей. Комфорт городской среды дополняют и современные детские центры. Один из них - Детскую школу искусств - недавно открыли после ремонта.

Новые музыкальные инструменты, светлые залы для занятий, учебные пособия для скульпторов, гончаров, художников. Словом, настоящий простор для творчества одухотворяет и воодушевляет.

Анастасия Мартынова, Андрей Пашутин, Евгений Рыбин, Дмитрий Филиппов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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