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На Сахалине придумали, как реализовать оставленную рыбаками навагу

18:14
  • понедельник
  • 15 марта 2021

К работе привлекли волонтеров

В ряде районов Сахалина появились ящики для сбора наваги. В дни активного клева рыбаки бросали эту рыбу на льду, предпочитая более ценным промысловым породам. В этом году добровольцы вывозят бесхозную навагу и раздают ее всем желающим.

Кажется, что на рыбалку у села Советское Долинского района собрался весь Южный Сахалин (см. видео репортажа). На парковке нет ни одного свободного места. На льду тоже - рыбак рыбака видит на расстоянии вытянутой руки. В это время года особой популярностью пользуются зубатка и корюшка.

Другое дело - навага. В Москве, например, замороженная навага стоит от 100 рублей за килограмм, охлажденная - под 200. Нежирная, богатая витаминами и без мелких костей, а, значит, можно давать и детям. Но у местных рыбаков навага не котируется. Попавшуюся на удочку рыбу просто оставляют на льду. Брошенными валяются сотни килограммов тушек. Они примерзают и становятся уже непригодными для употребления.

Неравнодушные местные жители переквалифицировались в волонтеров. Собирают оставленную на льду рыбу и отвозят в город. Ведь не каждый может самостоятельно добраться до водоема. Алексей Никитцов набрал мешок килограммов на 10. Без саней не утащить! Написал в районный чат - мол, подходи, налетай, навагу разбирай! На рынок ехать не рискнул, чтобы не создавать конкуренцию продавцам, ведь сам-то он не на продажу собрал свой улов. Раздавал во дворе и у магазина в своем районе.

Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна распространяются и на рыбаков-любителей. Во-первых, существуют суточные нормы добычи, для наваги это 100 штук. И десятки килограммов тушек возле каждой лунки - это явно превышение и нарушение. Во-вторых, невостребованный улов требуется отпускать в естественную среду обитания с минимальными повреждениями, ведь это все биоресурсы региона. Местные администрации уже неоднократно обращались с просьбами: не бросать ненужную навагу на льду, а отдать знакомым, соседям. Сами рыбаки говорят: отпущенная в воду рыба уже все равно не выживет. А тащить в город несколько десятков лишних килограммов, видимо, лень. Впрочем, штрафовать нарушителей власти сахалинские власти не стали, хотя могли бы - каждого на сумму до 5 тысяч рублей. Но вместо этого установили специальные деревянные ящики, куда можно складывать лишний улов, и привлекли волонтеров для доставки рыбы тем, кому она действительно нужна.

"Мы собираем заявки, где нуждаются люди, туда и будем отправлять. Заявку можно отправить - во всех населенных пунктах есть главы сел, они сами обзванивают, они сами знают людей, кто не может прийти на лед и кто маломобильный", - сказала волонтер Елизавета Высоцкая.

Нина Мигунова из Южно-Сахалинска живет одна и нуждается в постоянной помощи. Волонтеры доставляют ей предметы первой необходимости, лекарства и продукты. На этот раз приехали со свежей рыбкой.

Нина Мигунова - блокадница. Ребенком провела почти 900 дней в осажденном Ленинграде. Вспоминает, что приходилось есть даже землю, чтобы заглушить голод. Как можно выбросить свежий и полезный продукт, у нее в голове не укладывается.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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