В Совфеде создали рабочую группу по мониторингу выборов в Госдуму

Комиссия будет мониторить избирательный процесс

Рабочая группа по мониторингу выборов в Госдуму создана в рамках комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. Как заявил в понедельник на заседании комиссии глава комиссии Андрей Климов, вмешательства во внутренние дела государства достаточно четко декларируются - это создание фейковой информации, попытки убедить людей, что выборы нелегитимны, вплоть до провоцирования уличных выступлений.

Климов подчеркнул, что комиссия по защите госсуверенитета будет мониторить избирательный процесс, а если потребуется, оперативно предлагать законодательные инициативы для устранения скрытых недочетов в нашем законодательстве, передает "ТВ Центр".

"Это прямое указание президента Российской Федерации. Принять исчерпывающие меры для того, чтобы сохранить право народа самому определять свое будущее, в том числе формировать Госдуму. Это было на нескольких площадках сказано, в том числе на площадке ФСБ. Там было очень серьезное выступление на эту тему. И я напоминаю, что Валентина Ивановна Матвиенко на пленарном заседании обязала нашу комиссию очень активно мониторить этот процесс, вести линию на то, чтобы любые попытки пресекались как можно быстрее, и ответ на это, законный, разумеется, был дан должным образом в реальном режиме времени", - заявил Андрей Климов.

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