В НАТО не увидели прямой угрозы со стороны России

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

Ни Россия, ни Китай не представляют прямой военной угрозы для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании комитета Европарламента.

"У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО", - цитирует слова генсека РИА "Новости".

Столтенберг добавил, что нападение на одного члена альянса спровоцирует реакцию всех союзников и потенциальный противник это понимает. Именно благодаря этому, считает генеральный секретарь, НАТО удавалось "сохранять мир более 70 лет".

Ранее бывший командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на захват стран Балтии России потребуется "от двух до четырех суток". В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена проявлять агрессию по отношению к какой-либо из стран НАТО.

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