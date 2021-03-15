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Захарова заявила об утраченном Киевом доверии крымчан

17:17
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Попытки Украины вернуть полуостров обречены на провал

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что планы Украины по так называемой "деоккупации" Крыма обречены на провал, так как основаны на нелегитимных подходах.

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"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие", - приводит заявление Захаровой ТАСС.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что Москва расценивает усилия Киева по возвращению Крыма как угрозу агрессии против двух российских субъектов и будет реагировать.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин рассказал о том, как принималось решение о проведении референдума в Крыму в 2014 году. По словам главы государства, это было необходимо для того, чтобы в республике не повторились трагические события, которые произошли в Донбассе.

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