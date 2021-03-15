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Поляков предупредили о возможном локдауне по всей стране

17:42
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Распространение COVID-19 в стране ускоряется

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил в ходе пресс-конференции, что распространение коронавирусной инфекции в стране ускоряется.

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"Если мы будем иметь дело с таким ростом динамики заболеваний, то мы будем принимать решения в плане усиления мер во всей стране", - приводит слова министра РИА "Новости".

Недзельский добавил, что одной из возможных мер является режим локдауна по всей стране.

Как уточнил глава ведомства, в Варминско-Мазурском воеводстве дневная заболеваемость коронавирусом составляет более 60 человек на 100 тысяч, Мазовецком и Поморском - 55.

Всего за минувшие сутки COVID-19 в Польше выявили у 10896 человек. Неделю назад прирост числа заболевших был 6170.

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