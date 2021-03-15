Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Будут проводиться дополнительные исследования препарата

Министерство здравоохранения Германии приостановило применение в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca. Как сообщили в ведомстве, решение было принято в соответствии с рекомендациями медицинского регулятора ФРГ - Института имени Пауля Эрлиха. Об этом пишет ТАСС.

С препаратом, добавили в минздраве ФРГ, необходимо провести новые исследования, чтобы изучить возможные побочные эффекты.

Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили, в частности, Дания, Исландия и Норвегия. Обнаружилось, что у части получивших укол образуются тромбы.

Вместе с тем Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало продолжить использование медикамента. Аналогичную позицию высказали и во Всемирной организации здравоохранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"