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Стало известно, сколько россиян намерены соблюдать Великий пост

18:14
  • понедельник
  • 15 марта 2021

От алкоголя готов отказаться 21% опрошенных

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какое количество граждан страны намерены соблюдать в 2021 году Великий православный пост - утвердительно на этот вопрос ответили 13% респондентов.
В России блинами и хороводами провожают Масленицу

Как уточняется в материалах, отказаться россияне в эти дни планируют в том числе планируют от алкоголя (21%), дурных мыслей (19%) и мата (18%). Посещать церковные службы намереваются 17% участников опроса, подавать милостыню - 19%.

Точную дату начала поста смогли правильно назвать 14% опрошенных. Еще 16% осведомлены, что начинается он после Масленицы.

Также авторы исследования отметили, что женщины соблюдают посты чаще мужчин (33% против 23%).

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