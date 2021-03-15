МВД оштрафовало за год более 600 владельцев опасных собак

За нарушение закона об ответственном обращении с животными

За прошлый год сотрудники полиции составили 619 протоколов на владельцев собак опасных пород, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Уточняется, что штрафовали за нарушение закона об ответственном обращении с животными. Этот документ запрещает выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка.

Как добавили в МВД, выписывались штрафы за год всего в семи регионах: Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Мурманской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Карелии и Башкортостане.

Именно в этих субъектах местные власти заключили с МВД соглашение, передав полномочия по контролю за подобными нарушениями.

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