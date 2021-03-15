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Германия, Италия и Франция приостановили вакцинацию AstraZeneca

18:53
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Завтра ожидается заключение регулятора ЕС по поводу этого препарата

В понедельник сразу три европейские страны объявили, что приостанавливают вакцинацию населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Это сделали Германия, Италия и Франция.

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"Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату", - цитирует ТАСС заявление президента Франции Эмманюэля Макрона.

Вскоре стало известно, что аналогичное решение приняли в Италии. Использование вакцины приостановило Итальянское агентство по лекарствам. Сделано это было "из предосторожности". Чуть ранее о приостановке использования AstraZeneca рассказали в минздраве ФРГ.

Прежде AstraZeneca временно перестали использовать, в частности, Дания, Исландия и Норвегия. Обнаружилось, что у части получивших укол образуются тромбы. Будут вестись дополнительные исследования.

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