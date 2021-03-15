Главный санитарный врач Украины заразился коронавирусом после прививки

Виктор Ляшко вакцинировался препаратом Covishield

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом спустя несколько дней после вакцинации препаратом Covishield.

"Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован", - объяснил он в своем обращении в фейсбуке.

По словам Ляшко, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день. "У меня был только 13-й день после прививки, когда появились симптомы", - уточнил главный санитарный врач Украины.

Утром 15 марта в Минздраве Украины сообщили, что в стране за сутки зафиксировано 6792 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 130 человек, еще 3491 выздоровел. Было проведено 27598 тестов.

Вакцина Covishield – это разработка англо-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордского университета.

Ранее сообщалось, что Германия, Италия и Франции приостановили вакцинацию препаратом фармкомпании AstraZeneca.

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