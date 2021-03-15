В Латвии выявили семь случаев "угандийского" штамма коронавируса

Эта мутация потенциально более опасна "обычного" COVID-19
В Латвии впервые обнаружили подвид коронавируса A.23.1, его также называют штаммом из Уганды, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Яниса Кловиньша - председателя Латвийского центра исследований биомедицины.
Как сообщил Кловиньш, выявлен был штамм у семи пациентов. Зарегистрированы все случаи в городе Лиепая.
"Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным", - заметил председатель центра.
По его словам, этот подвид может быть более заразным - официальных данных по этому поводу пока нет.
В середине февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространения новых штаммов инфекции в России нет, зафиксированы лишь единичные случаи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"