В Латвии выявили семь случаев "угандийского" штамма коронавируса

Эта мутация потенциально более опасна "обычного" COVID-19

В Латвии впервые обнаружили подвид коронавируса A.23.1, его также называют штаммом из Уганды, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Яниса Кловиньша - председателя Латвийского центра исследований биомедицины.

Как сообщил Кловиньш, выявлен был штамм у семи пациентов. Зарегистрированы все случаи в городе Лиепая.

"Данных об А.23.1 пока не хватает, но он может считаться потенциально опасным", - заметил председатель центра.

По его словам, этот подвид может быть более заразным - официальных данных по этому поводу пока нет.

В середине февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространения новых штаммов инфекции в России нет, зафиксированы лишь единичные случаи.

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