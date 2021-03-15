ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР завили о подготовке Украиной провокаций

19:29
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Киев может применить у линии соприкосновения БПЛА

Киевом готовится провокациями с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

На Украине раскрыли тайну о подготовке войны с Россией за Крым
ООН обнаружила проявление ненависти к русскоязычным на Украине

По его словам, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое уже прибыла рота украинских силовиков, а на беспилотниках установлены устройства для сброса самодельных бомб.

Также Осадчий обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии, попросив их оказать давление на командование ВСУ. Любые провокации с применением БПЛА будут пресечены, предупредил представитель Народной милиции.

Ранее в понедельник стало известно, что подразделения ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Как сообщают с передовой, инспекции из штабов ежедневно, а то и дважды за день проверяют готовность частей к боевым действиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.