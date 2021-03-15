В ЛНР завили о подготовке Украиной провокаций

Киев может применить у линии соприкосновения БПЛА

Киевом готовится провокациями с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

По его словам, в район подконтрольного Киеву населенного пункта Троицкое уже прибыла рота украинских силовиков, а на беспилотниках установлены устройства для сброса самодельных бомб.

Также Осадчий обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии, попросив их оказать давление на командование ВСУ. Любые провокации с применением БПЛА будут пресечены, предупредил представитель Народной милиции.

Ранее в понедельник стало известно, что подразделения ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Как сообщают с передовой, инспекции из штабов ежедневно, а то и дважды за день проверяют готовность частей к боевым действиям.

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