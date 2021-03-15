Путин назначил Медведева замглавы Совета по науке и образованию

Президент в понедельник утвердил своим указом состав совета

Президент Владимир Путин назначил зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева своим заместителем в Совете по науке и образованию.

В понедельник Путин утвердил состав совета. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Глава государства возложил на Совет по науке функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития России.

Кроме того, Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

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