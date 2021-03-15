ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве допустили, что COVID-19 запускает процессы старения

19:51
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Это надо учитывать при реабилитации пациентов

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева выступила на международной онлайн-конференции, посвященной пандемии коронавируса, и в ходе своего выступления отметила, что COVID-19 некоторые ученые называют болезнью старения.
Иммунитет к коронавирусу выработался у половины россиян

Это, в частности, связано с тем, что коронавирус запускает процессы старения, к выводу о чем все чаще и чаще приходят исследователи. "Это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", - цитирует Ткачеву РИА "Новости".

Медик добавила, что у пациентов старшего возраста, помимо стандартных симптомов, возможен делирий.

Как стало известно в минувшее воскресенье, прививку от коронавируса сделали уже около семи миллионов россиян. Страна занимает девятое место в мире по число привитых. Первые - США, там прививку получили более 100 миллионов граждан, на втором месте Китай с 52 миллионами получивших вакцину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.