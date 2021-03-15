В Минздраве допустили, что COVID-19 запускает процессы старения

Это надо учитывать при реабилитации пациентов

Главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева выступила на международной онлайн-конференции, посвященной пандемии коронавируса, и в ходе своего выступления отметила, что COVID-19 некоторые ученые называют болезнью старения.

Это, в частности, связано с тем, что коронавирус запускает процессы старения, к выводу о чем все чаще и чаще приходят исследователи. "Это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", - цитирует Ткачеву РИА "Новости".

Медик добавила, что у пациентов старшего возраста, помимо стандартных симптомов, возможен делирий.

Как стало известно в минувшее воскресенье, прививку от коронавируса сделали уже около семи миллионов россиян. Страна занимает девятое место в мире по число привитых. Первые - США, там прививку получили более 100 миллионов граждан, на втором месте Китай с 52 миллионами получивших вакцину.

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