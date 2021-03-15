Илон Маск назначил себя "технокоролем"

А своего исполнительного директора - "мастером над монетой"

Американский предприниматель Илон Маск сменил официальное название своей должности в Tesla Inc. - теперь он Technoking, что в переводе с английского означает "король технологий" или "технокороль". Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что должность главного исполнительного директора бизнесмен за собой сохранит. Изменением названия своей позиции Маск при этом не ограничился. Финансовый директор Tesla Зака Киркхорна отныне стал Master of Coin ("мастер над монетой"). Это отсылка к титулу из "Игры престолов".

Ранее Маск прокомментировал взрыв прототипа космического корабля Starship SN10. Предприниматель уверен, что в ближайшем будущем его команда добьется успеха. По его словам, уже скоро полеты кораблей Starship на Марс будут в порядке вещей.

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