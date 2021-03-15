ВОЗ сообщила, когда рассмотрит вопрос безопасности AstraZeneca

Сегодня от препарата на время отказались сразу четыре страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что вопрос о безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca будет рассмотрен во вторник, 16 марта, передает ТАСС.

Ранее в понедельник о приостановке вакцинации AstraZeneca заявили сразу четыре европейские страны - Германия, Франция, Италия и Испания. Выяснилось, что у части привившихся образовывались тромбы.

Приостановка применения AstraZeneca - "рутинная практика", отметил Гебрейесус, которая показала эффективность контроля над препаратами.

Глава ВОЗ уточнил, что работа организации в вопросе AstraZeneca идет в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств.

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