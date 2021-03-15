Коронавирус в мире: новые ограничения в Европе и отказ от вакцины AstraZeneca

Интерес к российскому "Спутнику V" во всем мире продолжает расти

ВОЗ представит итоги экспертизы по безопасности вакцины от компании AstraZeneca в течение недели. Об этом сообщила представитель организации Маргарет Харрис. В ВОЗ продолжают поступать сведения о проблеме свертываемости крови у тех, кто был привит этой вакциной. В понедельник Испания вслед за рядом других европейских стран временно прекратила применение вакцины от этого производителя. Это происходит на фоне ужесточения карантинных мер в Европе.

Пустынная площадь перед миланским Дуомо. Безлюдные улицы Рима. В Италии начался новый локдаун. Рестораны работают только на вынос и только до шести вечера. Закрыты школы и университеты. А на пасхальные выходные - с 3 по 5 апреля - власти вообще запретят покидать дома - будет объявлен очередной общенациональный карантин.

"Такое чувство, что это никогда не закончится. Прошел год, и вот новый локдаун. Вакцинация идет медленно. И, честно говоря, все это вгоняет в депрессию", - говорит Лиза Иоан.

В Нидерландах депрессивные настроения и вовсе перешли в агрессивные. Накануне в центре Гааги полиция с боем разгоняла протестующих против новых ограничений. Демонстрации и в Испании - работники культуры, потерявшие заработок в пандемию, требуют поддержки. А вся Франция вот уже который день обсуждает перфоманс актрисы Корин Мазьеро: на церемонии премии "Сезар" она недвусмысленно продемонстрировала, в каком состоянии сейчас находятся культурные учреждения страны. "Сегодня мы все в таком виде: голышом!" – заявила она, раздевшись в прямом эфире.

Но правительство не спешит давать французам надежду на скорое возвращение к нормальной жизни. Сейчас главное в принципе избежать очередного национального карантина.

"Я считаю, что нам не следует прибегать к изоляции, которая - я подчеркиваю - по-прежнему возможна. Но нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы избежать повторного локдауна, учитывая его последствия для населения". – сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

А вот парижанам, возможно, снова придется сидеть по домам. Число заболевших растет такими темпами, что в столичном регионе не хватает мест в реанимациях. Прививочная кампания идет медленно. Из-за возможных осложнений от вакцины AstraZeneca временно отказались уже полтора десятка стран, к которым сегодня, помимо Франции, добавились Италия, Нидерланды и Германия.

"Сегодняшнее решение - предупредительная мера. Оно не было легким. Однако, следуя рекомендациям, правительство из осторожности прекращает введение вакцины AstraZeneca", - сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

И это при том, что еще недавно Шпан уверял об абсолютной безопасности препарата. На этом фоне продолжает стремительно расти интерес к российской разработке. "Спутник V" - вторая по популярности вакцина в мире - уже зарегистрирована в полсотне стран. А теперь возможность централизованных поставок рассматривают и в ЕС. Что, конечно, не нравится многим западным политикам. Тему сегодня обсуждали председатель ПАСЕ Хендрик Дамс и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы должны быть объективными. Много примеров, когда пытаются противодействовать, в том числе обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут её получить?" – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас "Спутник V" проходит сертификацию в ЕС. После чего производство российской вакцины может быть налажено сразу в нескольких европейских странах. Пока речь об Испании, Франции, Италии и Германии. Сейчас спрос на российский препарат так велик, что превышает предложение. Но это для внешних рынков. Вакцинация россиян по-прежнему находится в приоритете.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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