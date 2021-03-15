"Единая Россия" утвердила составы региональных комитетов праймериз

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая

"Единая России" сегодня утвердила составы федерального и региональных оргкомитетов предварительного голосования. Оно пройдет с 24 по 30 мая и будет максимально открытым - проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Им предстоит определить, кто представит партию на выборах в Госдуму и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

Главная особенность оргкомитетов в нынешнем году в том, что большинство в них представляют не партийные функционеры, а общественники - те, кто до этого никак не был связан с политикой. В частности, активное участие в формировании этих структур приняли добровольцы движения "Мы вместе".

В понедельник был запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru, на котором можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Окончательный список утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня, передает "ТВ Центр".

"Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого, представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться. "Единая Россия" - это единственная партия на сегодняшний день, которая предполагает при формировании списков на любом уровне выборов - от муниципального до федерального - процедуру предварительного голосования. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас", - сказал Александр Карелин, председатель оргкомитета предварительного голосования "Единой России".

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