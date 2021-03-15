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Не только дипломатия: в США пообещали опираться на военную силу

22:54
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Важнейшим элементом внешней политики Штатов останется укрепление армии и флота

Новая администрация США при президенте Джо Байдене намерена опираться не только на дипломатию, но и на военную силу. Об этом говорят в совместной статье для The Washington Post госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Они подчёркивают, что важнейшим элементом внешней политики остаётся укрепление армии и флота, которые являются "ключевым источником" силы США. А альянсы с союзниками - "мультипликаторы этой силы".

Статья вышла перед визитом глав Госдепа и Пентагона в Японию и Южную Корею, которые станут первыми странами для их зарубежных поездок. По мнению Остина и Блинкена, "регион Индийского и Тихого океанов становится центром глобальной геополитики". Эксперты усматривают в этом начало полномасштабной реализации вашингтонской концепции "сдерживания Китая", передает "ТВ Центр".

В минувшие выходные США провели четырёхсторонний саммит по безопасности с Индией, Японией и Австралией. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон активно "формирует коалицию против Китая".

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