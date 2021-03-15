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Причиной смертельного пожара в Сочи мог стать взрыв электросамоката

22:34
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Отец и сын заживо сгорели в квартире

Игнорирование общепринятых правил привело к трагедии в Сочи. Сотрудники МЧС быстро прибыли к горящему дому, но до нужного подъезда проехать не смогли. Им мешали плотно припаркованные машины. Теряя драгоценное время, спасателям пришлось вручную тянуть пожарные рукава. В огне погибли два человека.

Дверь злополучной квартиры сейчас опечатана. Но и так понятно: пожар был сильный.  Стены подъезда на втором этаже в копоти. Балкон выгорел полностью - едва ли в комнатах что-нибудь уцелело. Соседи вспоминают, как проснулись, услышав громкий хлопок. Часы тогда показали половину четвертого утра.

"Когда на кухню забежала, уже огонь валил на два метра. Стала помогать тушить, из своей квартиры заливала", - рассказала соседка.

"Мы над ними живем. Дым к нам пошел, экстренно приняли все меры: закрыли окна, выключили свет. Выбежали уже... Мама моя вызвала пожарных, мы с ней тоже соседи, объяснили ситуацию", - вспоминает местная жительница.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 04:01. На место тут же отправили 40 человек и 12 единиц техники. Но спасатели не смогли проехать: и без того узкий двор плотно заставлен припаркованными машинами. Очевидцы рассказывают: пожарным пришлось тянуть шланги вручную. По их словам, на то, чтобы преодолеть 300 метров, ушло около 10 минут.

"В 04:12 пожар удалось локализовать на площади почти 20 квадратных метров. В 04:25 - полная ликвидация пожара. Эвакуировано 5 человек", - сообщил Никита Гавриляк, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пока пожар тушили, говорят очевидцы, из пылающей квартиры доносились крики женщины. Ей повезло: из спальни есть выход на балкон. И она выпрыгнула прямо в руки соседу. Сейчас пострадавшая в больнице - ее жизнь вне опасности. На окнах же другой комнаты, в которой находились ее муж и сын, были установлены решетки. Заклинило и двери в квартиру. Спасти людей не удалось.

"Следственным отделом по центральному району города Сочи СК России по Краснодарскому краю проводится проверка по сообщению о пожаре в квартире на улице Красноармейской, в результате которого погиб 43-летний мужчина и его сын. В качестве возможной версии произошедшего следствие рассматривает короткое замыкание", - заявила Анна Пушкина, помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю.

Соседи не сомневаются: загорелся электросамокат, на котором ездил по двору погибший ребенок.

- Электросамокат был на зарядке, произошел взрыв сильный, пожар. Видно, мгновенно.

- Они заряжали только самокат - он ездил  здесь. Семья идеальная. Очень образцовая, хорошая. Когда они заселились несколько лет назад, всегда тихо, спокойно, вежливо. Мальчик идеально был воспитан, всегда поздоровается, спросит. Очень культурные.

Чтобы выяснить подлинные причины возгорания, следователи проведут необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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Сгоревший балкон
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