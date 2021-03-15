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Мишустин потребовал выполнить поручение по дальневосточному гектару

21:00
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Разговор о расширении программы шел еще в прошлом году

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам оперативно подготовить предложения по расширению программы предоставления дальневосточного гектара успешно работающим предпринимателям.

В ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока премьер-министр отметил, что разговор об этом шел еще в прошлом году, а исполнительская дисциплина - показатель эффективности каждого.

Мишустин подчеркнул, что развитие дальневосточного региона - это задача, которая требует комплексного подхода и слаженной работы всех органов власти. Среди приоритетов глава правительства отметил газификацию и увеличение пропускной способности железных дорог, передает "ТВ Центр".

"В ходе совещания у президента и рабочей поездки в Кузбасс детально рассматривались вопросы, связанные с увеличением пропускной способности Восточного полигона железных дорог. Эту работу необходимо выполнить в максимально сжатые сроки, в течение ближайших четырех лет расширить БАМ и Транссиб, положить новые пути и усилить энергоснабжение железнодорожных магистралей, создать современные объекты инфраструктуры для обеспечения перевозок. Объем финансирования на эти цели в ближайшие три года составит около 780 миллиардов рублей. Причем, первый этап модернизации двух ключевых железнодорожных веток должен завершиться уже в текущем году", - заявил Мишустин.

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Участник программы "Дальневосточный гектар"
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