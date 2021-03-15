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Выявлен "украинский" штамм коронавируса

20:43
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Данные о нем передали в ВОЗ

В Ивано-Франковской области Украины нашли "комбовирус" - он имеет признаки британского штамма коронавируса, но со своими особенностями. Об этом сообщил руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает ТАСС.

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"В нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость", - рассказал Рубан.

Он уточнил, что Всемирная организация здравоохранения уже получила данные об украинском штамме. Циркулирует он, добавил глава Госпродпотребслужбы, наряду с обычным COVID-19. Открытие сделали ученые Института эпидемиологии имени Громашевского.

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