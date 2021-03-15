Посол России назвал санкции против Сирии аморальными

Ограничительные меры препятствуют закупкам жизненно важных лекарств

Введенные Соединенными Штатами и Великобританией санкции против Сирии являются аморальными и недопустимыми, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Он подчеркнул, что эти незаконные санкции мешают развитию САР.

"Ограничительные меры не только создают препоны на пути экономического развития, но также препятствуют закупкам жизненно важных лекарств, медицинского и строительного оборудования", - цитирует слова Келина ТАСС.

Посол добавил, что сирийское население нуждается в гуманитарной помощи и Россия продолжает туда ее поставлять. При этом западные страны отправляет помощь только в контролируемые оппозицией районы.

САР все еще предстоит пройти длинный путь к нормальной жизни, считает дипломат, но Западу давно пора поддержать этот процесс, а не дестабилизировать обстановку еще сильнее.

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