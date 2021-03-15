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Посол России назвал санкции против Сирии аморальными

21:09
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Ограничительные меры препятствуют закупкам жизненно важных лекарств

Введенные Соединенными Штатами и Великобританией санкции против Сирии являются аморальными и недопустимыми, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

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Он подчеркнул, что эти незаконные санкции мешают развитию САР.

"Ограничительные меры не только создают препоны на пути экономического развития, но также препятствуют закупкам жизненно важных лекарств, медицинского и строительного оборудования", - цитирует слова Келина ТАСС.

Посол добавил, что сирийское население нуждается в гуманитарной помощи и Россия продолжает туда ее поставлять. При этом западные страны отправляет помощь только в контролируемые оппозицией районы.

САР все еще предстоит пройти длинный путь к нормальной жизни, считает дипломат, но Западу давно пора поддержать этот процесс, а не дестабилизировать обстановку еще сильнее.

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