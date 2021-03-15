В Крыму построили два водовода для обеспечения поставок в засуху

На капитальный ремонт системы водоснабжения выделены дополнительные средства

Как сообщил в эфире "России-24" вице-премьер Марат Хуснуллин, по поводу ситуации с водой в Крыму есть хорошие новости - в ближайшее время новый водовод запустят в Севастополе, также построен водовод в Симферополе.

"То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года", - подчеркнул заместитель председателя правительства.

Хуснуллин также напомнил, что на капитальный ремонт системы водоснабжения в Крыму власти выделили дополнительные средства.

В 2014 году Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Из-за засухи в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Графики также введены в Алуште и Ялте, в Севастополе действует режим повышенной готовности.

На решение проблемы дефицита воды в Крыму правительством до 2024 года будет выделено более 48 миллиардов рублей.

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