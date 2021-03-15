В ходе протестов в Мьянме погибли почти 140 демонстрантов

Среди них - женщины и дети

В Мьянме продолжаются уличные акции протеста, начавшиеся после прихода к власти военных. Как сообщил в понедельник представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, число погибших достигло уже 138. Об этом пишет Associated Press.

Уточняется, что в воскресенье в течение дня погибли 38 человек, днем ранее - 18. По информации ООН, среди них были женщины и дети. В двух районах столицы ввели военное положение.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество "объединиться в солидарности с народом Мьянмы".

Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля. Они сместили гражданское правительство и арестовали его функционеров. После этого на улицах начались массовые акции противников военного режима. Митинги жестко подавляются.

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