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В Сан-Диего автомобиль врезался в толпу прохожих

22:18
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Водитель задержан

Как передает агентство Associated Press со ссылкой на полицию, в городе Сан-Диего, штат Калифорния, автомобиль врезался в пешеходов.

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Погибли по меньшей мере три человека, как минимум девять пострадали. Двое из них сейчас в больнице в критическом состоянии.

Водитель задержан. Это 71-летний мужчина. По данным СМИ, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что в районе, где это случилось, находится один из местных университетов. Также там живет большое число бездомных.

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