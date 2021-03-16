Лавины и подготовка к паводкам: погода испытывает россиян на прочность

Зима отступать и не думает

Снег, дождь и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Хабаровский край пришел очередной мощный циклон. Подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности. Сформированы несколько бригад для помощи водителям - на дорогах сейчас снежные заносы и гололедица.

В Забайкалье восстанавливают нарушенное штормовым ветром электроснабжение. Осталось отремонтировать линии электропередачи в трех из десяти районов. Работы планируют завершить до конца дня, передает "ТВ Центр".

В Кабардино-Балкарии сход огромной массы снега спровоцировали сноубордисты. Несмотря на предупреждение МЧС о лавинной опасности, туристы решили прокатиться в запрещенной зоне - на северном склоне горы Чегет. Один из экстремалов получил травму ноги, его эвакуировали спасатели и передали медикам.

Лавина обрушилась накануне и на туристов в Бурятии. Около 10 человек протащило вниз по склону горы Мамай. По предварительным данным, никто не пострадал. В республике сейчас полным ходом идет подготовка к борьбе с паводком. К тренировкам по подрыву ледяных заторов приступили военные.



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