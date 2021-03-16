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Участников Парада Победы начали прививать от коронавируса

09:01
  • вторник
  • 16 марта 2021

Вакцинация в стране идет полным ходом

В России полным ходом идет прививочная кампания от коронавируса.  Сейчас и в отдаленных населенных пунктах, наглядный пример - Кайтагский район Дагестана. В поликлинике последнее время всегда многолюдно: жители получают препарат "Спутник V".

Продолжается вакцинация на крупных предприятиях - в Челябинской области прививают сотрудников автомобильного завода "Урал". Перед процедурой - медицинский осмотр и, если нет противопоказаний, почти безболезненный укол.

Защиту от ковида получают и участники будущего Парада Победы, среди них - летчики, которые покажут свое мастерство в небе над Хабаровском. Всего в Восточном военном округе первым компонентом "Спутника V" привиты более 4 тысяч человек, а свыше 2 тысяч полностью завершили процесс вакцинации.

В Поволжье препарат получили уже больше 50 процентов личного состава военнослужащих, передает "ТВ Центр".

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