"Больная тема": зачем США создают токсичную атмосферу вокруг Китая

Китай не укладывается в матрицу правильного поведения, рассказал эксперт

Почему Вашингтон решил перейти от экономической борьбы с Пекином к агрессивной критике его политического и социального курса? Что будет делать КНР в связи с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов? И могут ли Китай и Россия выработать совместную политическую позицию в ответ на недружественные действия из-за океана?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил исполняющий обязанности руководителя Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Китай сейчас больная тема для США. Главная задача – сделать из Китая токсичную страну, с которой боязно общаться. США считают, что есть только одна матрица правильного поведения. Если кто-то в нее не укладывается – например, Китай, то Китай надо регулярно критиковать. Лобовая экономическая атака на Китай не удалась, поэтому надо бить по другим позициям", - рассказал он.

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