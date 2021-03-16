"Технокороль" Илон Маск ввел должность "властелина монет"

Американский предприниматель сменил официальное название своей должности

У вас какая должность? Отстали вы от тренда! Илону Маску стало тесно в звании директора собственной компании, и он уведомил официальные органы США, что теперь его нужно называть techno king. Король технологий, или технокороль, как угодно. Чтобы не тосковать в гордом одиночестве с новым титулом, Маск заодно присвоил новое звание и финансовому директору своей компании. Зак Кирнхорн теперь master of coin – если буквально, властелин монет. Неплохая должность.

Директора, эксперты, управляющие – все это звучит скучновато, а в современном мире, где виртуальную реальность все труднее отличить от повседневной жизни, в ход идут новые статусы. Американские компании привлекают кадры, предлагая неожиданные вакансии. Юрисконсульт – это вчерашний день. Сегодня требуется ниндзя-юрист.

На какую должность зовут человека, в обязанности которого будут входить "Переопределение и концептуализация, дизайн, разработка и поддержка программных решений для бизнеса"? Не догадаетесь – это "Инновационный алхимик". Такому в средневековых академиях не обучали, а в инновационном бизнесе 21 века без алхимиков, как без рук. Небанальные персонажи, кочующие по телеэкранам в статусе Историк порнографии или Волшебник и Имперсонатор Распутина, давно никого не удивляют.

Большому бизнесу тоже срочно понадобились разного рода гуру, колдуны, ковбои по персоналу и ниндзя широкого профиля. Мистические сериалы подкидывают богатую базу для вакансий. Помогает всеобщая толерантность. Уборщик помещений сегодня звучит некорректно, менеджер по санации помещения куда лучше.

Илон Маск, тонко чувствующий современные тренды, зарекомендовавший себя специалистом по прыжкам на батуте, даже сына назвал так, что все алхимики, гуру и прочие ниндзя отдыхают, кусая локти от зависти. Ребеночка назвали Экс Эш Эй-Твелв (X AE A-12). Сам счастливый отец не всегда узнает отпрыска по имени.

И только ретрограды, прочитав название новой должности Илона Маска, могут заявить, что в действительности все не так, как на самом деле.

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