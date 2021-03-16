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В США самолет рухнул на автомобиль (видео)

09:21
  • вторник
  • 16 марта 2021

Есть погибшие

Легкомоторный самолёт столкнулся с автомобилем в американском штате Флорида. Момент крушения зафиксировала камера видеонаблюдения, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в жилом квартале небольшого городка Пемброк-Пайнс. Самолет врезался в машину, которая двигалась по улице, и взорвался. Два человека, находившиеся на борту, скончались на месте.

В салоне автомобиля на момент аварии были женщина и ребёнок. Они получили травмы и доставлены в больницу. Самолёт потерял управление через несколько минут после взлёта с местного аэродрома. Федеральное управление гражданской авиации ведёт расследование.

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