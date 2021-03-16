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Штамм коронавируса из ЮАР добрался до России

08:18
  • вторник
  • 16 марта 2021

Ситуацию контролируют 14 лабораторий Роспотребнадзора

Южноафриканский штамм коронавируса впервые выявлен в России. Исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, это ведомство и сообщило о появлении мутации из ЮАР на российской территории.
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"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Как сообщают в ведомстве, за последнее время исследовано более 8 тысяч образцов клинического материала. Их получали от представителей нескольких групп – в частности, от лиц, прибывших из-за рубежа и контактировавших с ними, от пациентов с подозрением на повторное инфицирование и больных с устойчивостью к лечению. Пробы брали также у детей до пяти лет с тяжелыми формами заболевания, у пациентов с нетипичным течением заболевания.

По данным Роспотребнадзора, выявлены и другие, менее распространенные мутации коронавируса. Медики насчитали 16 подобных случаев.

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