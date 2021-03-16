Россиянам подсказали несколько способов заработать на растущем рубле

Российская валюта переживает подъем
Рост рубля несет с собой возможность заработать, однако, прежде чем вкладываться в российскую валюту, нужно определить и проанализировать причины ее укрепления, рекомендовала финансовый советник Анна Харченко.
"Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несет очень высокие риски", - отметила эксперт.
Она подчеркнула, что сейчас на положение рубля повлияли ослабление рисков новых санкций, а также растущая нефть. Исходя из этого специалист посоветовала обратить внимание на акции российских нефтяных компаний. В случае их покупки можно заработать на росте курсовой стоимости и на дивидендах.
Выгодным будут и инвестиции в гособлигации и корпоративные долги российских компаний. Они не настолько доходны, как акции, но денег приносят больше, чем банковский депозит.
Также Харченко посоветовала задуматься о покупке долларов и евро, а также об открытии индивидуального инвестиционного счета, передает агентство "Прайм".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"