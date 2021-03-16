Сергунина: Москва покажет свой туристический потенциал на выставке MITT

У столицы много преимуществ

На международной туристической выставке MITT будет представлен туристический потенциал Москвы. Она открывается сегодня в "Крокус Экспо" и продлится два дня.

Москва представит на выставке проекты Russpass и Safe Travels Discover Moscow, а также популярные культурные пространства города. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, город даже в самый сложный период пандемии не останавливал работу по повышению своей конкурентоспособности.

"Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно нормализуется. Мы надеемся, что теплый сезон будет продуктивным и добавит бизнесу оптимизма. Конкуренция на рынке внутреннего туризма сейчас особенно высока, но у Москвы достаточно преимуществ. О них мы и расскажем на выставке", - сказала она.

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