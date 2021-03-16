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Объявлены сроки запуска в оборот третьей российской вакцины от COVID-19

08:40
  • вторник
  • 16 марта 2021

В первой партии будет 120 тысяч доз

Названы сроки запуска в гражданский оборот третьей российской вакцины от коронавируса. Препарат "КовиВак" разработал центр имени Чумакова Российской академии наук. Первая партия поступит до конца марта.
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"Вакцину центра имени Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что "КовиВак" пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в России", - сообщил источник в медицинских кругах агентству "Интерфакс".

Вакцина центра имени Чумакова отличается от большинства созданных в мире препаратов. Это цельновирионная вакцина - она содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в две недели.

О регистрации третьей российской вакцины от коронавируса - "КовиВак" премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 20 февраля. Глава правительства пообещал, что в середине марта в гражданский оборот поступит 120 тысяч доз препарата. Производить вакцину будут на базе центра имени Чумакова.

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