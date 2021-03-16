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В Москве с 1 апреля заработают летние веранды

08:57
  • вторник
  • 16 марта 2021

Рестораторы уже начали готовиться к их открытию

В Москве с начала апреля смогут открыться порядка трех тысяч летних веранд, об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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Он отметил, что обустройством летних веранд рестораторы занялись уже с 15 марта, а 1 апреля можно будет их вновь открыть. При этом каждая веранда должна быть зарегистрирована в городской схеме размещения.

"На текущий момент в схему размещения включено порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в ней в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов", - рассказал Ефимов.

За соблюдением обязательных норм и требований будут следить сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, говорится на сайте мэра Москвы. Специалисты проверят, чтобы объекты были расположены в пяти метрах от стационарного здания и в 25 и более метрах от метро. Кроме того, летние веранды не должны мешать движению прохожих, уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

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