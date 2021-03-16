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США поймали на попытке отговорить Бразилию от покупки "Спутника V"

08:53
  • вторник
  • 16 марта 2021

Вашингтон назвал Россию "злонамеренной страной"

США пытались отговорить Бразилию от покупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На это указали создатели препарата, изучив доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб.

В документе говорится, что управление по международным делам Министерства здравоохранения использовало дипломатические отношения со странами Северной и Южной Америки, чтобы противодействовать усилению в регионе России, Кубы и Венесуэлы. Это могло бы нанести ущерб национальной безопасности США. В частности, Вашингтон пытался убедить страны региона не принимать помощь от "злонамеренных стран".

"Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию против "Спутника V". Страны должны работать вместе, чтобы спасти жизни", — заявили создатели российской вакцины, назвав такое поведение неэтичным.

На прошлой неделе стало известно, что Бразилия закупит 10 миллионов доз вакцины "Спутник V" в экстренном порядке. Первая партия препарата из 400 тысяч доз должна прибыть в страну до конца апреля. Кроме того, власти северо-восточных регионов страны заявили о намерении самостоятельно закупить 40 миллионов доз российской вакцины.

Накануне пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, что спрос на российскую вакцину от коронавируса в мире значительно превышает предложение. Несмотря на  это, приоритетом остается вакцинация россиян.

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